Aktuelle Android Apps

Jeden Monat bringt die Welt des Internets eine Vielzahl von neuen Apps zu jedem Thema und für jede Gelegenheit heraus. Die Wetter App erspart seinem Nutzer überraschende Regenfälle, Sport Apps motivieren zu mehr körperlicher Betätigung, Gesundheits- oder Ernährungs Apps helfen mit Tipps für eine gesündere Lebensweise, und Trading Apps ermöglichen jedem von uns Zutritt zur Finanzwelt. Mit wenigen Klicks kann man sich über neue Angebote beim forex Broker informieren oder checken, wie der dax 30 heute, um dann von unterwegs seine Geschäfte zu tätigen.

Die Vielfalt und Auswahl an Apps wird immer größer und unüberschaubarer. Im folgenden finden Sie eine kleine Auswahl von kürzlich erschienenen Android Apps, die hilfreich oder unterhaltsam sein können:

Jeder von uns hat ab und zu mit Stress, Ängstlichkeit oder Angst zu kämpfen. Die App ‘Pacifica’ wurde entworfen, und in diesen Situationen zu helfen und zu beruhigen. Sie bietet eine Anzahl von Methoden an: von Tipps zur Verbesserung von Gesundheit, Wohlbefinden und Laune bis hin zum sozialen Element, bei dem man sich mit anderen Nutzern austauschen kann. Die App zeichnet Fortschritte auf, so daß man anhand der Aufzeichnungen an seinen Erfolgen arbeiten kann. Sie ist für Menschen mit Angst und Depressionen entwickelt worden, stellt sicherlich keine Alternative zu einer Behandlung dar, kann aber ein hilfreiches Werkzeug sein.

Wenn Ihnen der Taschenrechner auf Ihrem Device nicht gefällt und Sie etwas mehr Farbe in Ihren Alltag bringen möchten, ist der ‘Aion Calculator’ eventuell eine neue App für Sie. Sie können den Look dieses Rechners beliebig nach Ihren Wünschen gestalten. Als Zubehör gibt es den ‘Matrix Calculator’ , eine Anwendung, um Grafiken zu erstellen und selbstverständlich die Umrechner von Einheiten und Währungen.

Im Bereich Unterhaltung bietet ‘ComicBlitz’ Zugang zu Tausenden von Comics von verschiedenen Herausgebern, und das zu einem vernünftigen Monatsbeitrag. Mit dieser App werden Comics gestreamt, das heißt, man muss online sein. Es gibt aber auch die Möglichkeit des Downloads, und der ist unbegrenzt. Es gibt bereits unzählige Notiz Apps, doch wenn Sie noch immer nicht die richtige gefunden haben, ist ‘Notely’ vielleicht die Lösung. Sie können Notizen eintippen oder die Sprachfunktion wählen, wenn Sie keine Hand frei haben. Hashtags helfen Ihnen, die Notiz später leicht wieder zu finden. ‘Runtastic’ ist eine neue Rezepte App mit einer riesigen Auswahl an leckeren, gesunden Gerichten für Menschen mit wenig Zeit zum Kochen. Videos zeigen die einfache und schnelle Zubereitung der Mahlzeiten.‘Today Weather’ gehört ebenfalls in die Kategorie der Apps, von denen es schon etliche gibt. Diese App unterscheidet sich von anderen zum Beispiel durch seine stylische Aufmachung. Dazu bietet sie 24/7 Wettervorhersagen mit Angaben zu Luftqualität und UV Faktor und eine Kamera Funktion, mit der Sie Ihr Foto vom aktuellen Wetter an ihrem Standort posten können.