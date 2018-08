3x Akquise-Impulse: Motivieren – überzeugen – verkaufen: Vertriebs-Profi Dirk Kreuters «Akquise-Impulse« sind motivierende Geschichten zum Thema Kundengewinnung – mal mehr, mal weniger fachlich, aber immer wirklich gut! Kurze Storys, die gespickt sind mit Tipps und Tricks aus der Kiste des Top-Verkäufers. So zeigt er etwa am Beispiel der »Meersalz-Butter«, wie man durch gekonnte Formulierung Emotionen weckt, erzählt, was man von Jugendlichen in einem Skate-Park im Hinblick auf die richtige Verkaufseinstellung lernen kann, und gibt wirkungsvolle Tipps für Führungskräfte im Vertrieb. Der Kick für Verkäufer, die mehr Umsatz, neue Kunden oder einfach mehr Erfolg und Spaß in ihrem Beruf haben möchten.

