Agile Methoden von Kopf bis Fuß ist ein Buch aus dem O’Reilly Verlag vom 10. Dezember 2018.

Agile Methoden von Kopf bis Fuß Andrew Stellman, Jennifer Greene

Herausgeber: O'Reilly

Auflage Nr. 1 (10.12.2018)

Taschenbuch: 426 Seiten

Agile Methoden von Kopf bis Fuß: Jetzt ist die Zeit, um agil zu arbeiten! Endlich hat unsere Branche einen funktionierenden und nachhaltigen Weg gefunden, um Probleme zu lösen, die Generationen von Softwareentwicklern Kopfzerbrechen bereitet haben. Agile Methoden führen nicht nur zu hervorragenden Ergebnissen, agilen Teams macht ihre Arbeit auch einfach mehr Spaß. Doch wenn agil entwickeln so toll ist, warum machen es dann nicht alle? Es zeigt sich, dass Agilität in einem Team gut funktionieren, in einem anderen aber Probleme verursachen kann. Wieso das? Der Unterschied liegt im Mindset des Teams. Mit diesem hirnfreundlichen Praxisleitfaden ändert sich garantiert die Art und Weise, wie Sie über Ihre Projekte denken – zum Besseren!

Sie bereiten sich auf das PMI-ACP®-Examen vor? Hier finden Sie alles, was Sie benötigen, um die Prüfung zu bestehen: einen kompletten Studienleitfaden, Tipps, Prüfungsfragen und eine ausführliche PMI-ACP-Prüfung zum Üben.

Warum ist dieses Buch so anders? In dieses Buch sind die neuesten Erkenntnisse der Kognitionsforschung und der Lerntheorie eingeflossen, um Ihnen das Lernen so einfach wie möglich zu machen. Statt einschläfernder Bleiwüsten verwenden wir eine Vielzahl von Abbildungen und Elementen, die Ihren Kopf auf Trab halten und Ihnen das Wissen direkt ins Gehirn spielen – und zwar so, dass es sitzt.

7,0 von 10 agilen Methoden