Agatha Raisin – Staffel 1: Die erfolgreiche PR-Beraterin Agatha Raisin hat endgültig genug von der Londoner Großstadthektik und erfüllt sich ihren lang gehegten Traum vom Landleben im idyllischen Carsley. Hier möchte sie ins Dorfleben integriert werden und endlich wahre Freunde finden. So ihr Plan! Doch mit ihrer unkonventionellen Art fällt es Agatha zunächst nicht leicht, in der eingeschworenen Gemeinschaft ihren Platz zu finden. Kaum angekommen gerät Agatha bereits unter Mordverdacht. Ein Preisrichter wurde mit ihrer Quiche vergiftet!

Eines vorweg, ich hatte zuvor, bevor ich diese Serie geschaut habe noch nichts von Agatha Raisin gehört, erst meine Freundin erzählte mir, nachdem ich die erste Folge schaute, dass sie die Bücher gelesen hat. Auch das wusste ich nicht, dass es davon Bücher gibt und wohl unter Frauen durchaus bekannt und beliebt ist. Im Fernsehen läuft die Serie auf ZDFneo, wenn man böse ist könnte man sagen unter Ausschluß der Öffentlichkeit, was schade ist, denn diese Serie ist wirklich gelungen. Zwar, um auch mal Kritik loszuwerden, oft sehr weit hergeholt, dabei aber amüsant. Dieser Humor ist das was die Protagonistin ausmacht, die Fälle die sie löst so herrlich banal. Ganz selten hat mich eine Krimiserie mit ihren lustigen Inhalten so gut unterhalten wie Agatha Raisin.

