Äsops Fabeln ist ein Buch aus dem Kindermann Verlag vom 10. September 2018.

Äsops Fabeln Äsop

Herausgeber: Kindermann Verlag

Auflage Nr. 1 (10.09.2018)

Gebundene Ausgabe: 44 Seiten

Letzte Aktualisierung am 23.09.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Äsops Fabeln: Fabeln sind so alt wie die Menschheit und Dichter haben sie immer wieder erzählt: knapp, klug, und voller Humor! Dieser Band enthält einige der schönsten Fabeln des Griechischen Dichters Äsop, die er ungefähr 600 v. Chr. verfasst hat, die aber nichts von ihrer zeitlosen Weisheit, Faszination und Aktualität verloren haben. Kleine Tierfreunde können auch heute noch viel von ihnen lernen! Mit heiterer Leichtigkeit zeigen die klassischen Geschichten Beispiele auf, wie man miteinander umgehen sollte, warnen vor Hochmut, falscher List und Dummheit aus der Sicht der Tiere. Die Moral von der Geschicht? Finden Sie es heraus! Ein zeitloser Klassiker für die ganze Familie. Manuela Adreanis wunderbar-großflächige und künstlerisch hochwertige Illustrationen erwecken die Tierwelt zum Leben und füllen das Lesen und Lernen der Fabeln mit Magie!

Ein richtig tolles Buch für Kinder, in dem sie noch wirklich was lernen. Vor allem aber lernen sie sehr wichtige Dinge. Als Beispiel möchte ich die erste Geschichte einmal nennen, ein Esel der herumzieht und sich ein Löwenfell überzog um die anderen Tiere zu erschrecken. Sinn der Geschichte? Viele Menschen geben oder kleiden sich so als wären sie was ganz tolles, viele sind es aber nicht, bzw. sind nicht besser oder schlechter als man selbst. Dies und andere Dinge lernen Kinder in diesem Buch und das finde ich sehr wichtig. Ich kann euch also sehr empfehlen hier einmal reinzuschauen.

9,0 von 10 lehrreichen Fabeln