Ängste überwinden durch Anti-Stress-Nahrung ist ein Buch aus dem Narayana Verlag vom 21. September 2018.

Ängste überwinden durch Anti-Stress-Nahrung: Dieses Werk revolutioniert die Angsttherapie. Nicht durch weitere Medikamente, sondern durch eine spezifische Ernährung mit hochwirksamen Mineralstoffen und Vitaminen. Trudy Scott, Ernährungsberaterin und einst selbst von Ängsten betroffen, konnte bereits Tausenden helfen, Schlafstörungen, Depressionen und Angstzustände durch ihre Anti-Angst-Diät spürbar zu mildern oder sogar komplett zu heilen. Die Erfolgsautorin zeigt, dass es einen direkten Zusammenhang gibt zwischen dem, was wir essen und wie wir uns fühlen.

So erfährt der Leser, warum Gluten bei Angststörungen und anderen psychischen Problemen besonders häufig mit im Spiel ist, wie eine gute Verdauung gegen Panikattacken und Depressionen helfen kann und wie die richtige Zufuhr von bestimmten Mineralstoffen und Vitaminen einen positiven Einfluss auf die emotionale Verfassung hat. So helfen Zink und Vitamin B6 bei Angst vor Menschenmengen oder Vitamin C bei Nervosität. Mithilfe von Fragebögen wird der Leser dabei unterstützt, den persönlichen Nährstoffbedarf zu erkennen und abzudecken. Durch die von Scott entwickelten vier Anti-Angst-Diäten kann jeder seine passende Ernährung finden und gezielt die Nährstoffmängel ausgleichen.

ÄNGSTE ÜBERWINDEN DURCH ANTI-STRESS-NAHRUNG macht jedem Hoffnung, sein Leben selbst in die Hand nehmen und wieder ein angstfreies, unbeschwertes Leben führen zu können. Jeder einzelne der Millionen Menschen, die an Angststörungen leiden, hat mit Trudy Scott eine kompetente neue Freundin an seiner Seite, die ihm aus ernährungswissenschaftlicher Sicht ein Rettungsseil zuwirft.

7,0 von 10 Ratgebern