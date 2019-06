Adaptogene in der medizinischen Kräuterheilkunde ist ein Buch aus dem Kopp Verlag vom 23. Mai 2019.

Adaptogene in der medizinischen Kräuterheilkunde: Auserlesene Pflanzen und natürliche Substanzen, um Stress, Altern und chronische Erkrankungen besser in den Griff zu bekommen Das wissenschaftlich fundierte Standardwerk über Adaptogene

In 25 Jahren klinischer Praxis erprobt

Ausführliche Abhandlungen zu allen erforschten Adaptogenen

Die besondere Rolle der Adaptogene bei Krebserkrankungen

Donald R. Yance

Adaptogene in der medizinischen Kräuterheilkunde: Donald Yance vereint neue wissenschaftliche Erkenntnisse über die Heilung von Krankheiten, Ernährung und Alterung mit dem traditionellen Wissen der Kräuterheilkunde und erklärt, wie man mit den Elitepflanzen der Natur – Adaptogene genannt – Stress meistert, den Energielevel erhöht, Krankheiten heilt und in Würde alt wird.

Seine ganzheitliche Methode basiert auf eingehender wissenschaftlicher Forschung, mehr als 25 Jahren klinischer Arbeit und herausragenden Erfolgen bei der Behandlung von Tausenden von Patienten. Im Mittelpunkt stehen vier miteinander in Zusammenhang stehende Behandlungsgruppen: pflanzliche Rezepturen, Nahrungsergänzungsmittel, Ernährung und Lebensstil.

Yance definiert drei Kategorien adaptogener Pflanzen und erklärt, wie man aus den Pflanzen jeder Kategorie Rezepturen mit einem synergistischen Effekt kombiniert. Er bietet über sechzig ausführliche Abhandlungen über alle bislang entdeckten Adaptogene und Nährstoffe sowie maßgeschneiderte Kombinationen, um unsere persönliche Lebensenergie zu steigern, das Immunsystem zu revitalisieren, Stress harmonisch auszugleichen, die Gehirnfunktion zu verbessern, das Gewicht zu kontrollieren, Krebsbehandlungen zu unterstützen und unsere Lebensdauer positiv zu beeinflussen.

Adaptogene entwickeln auf natürliche Weise in einem Zusammenspiel mit der Natur heilende Stoffe, die so in der Kombination in einem Labor niemals hergestellt werden könnten. Ihre Wirkung repariert und verbessert unsere Gene, harmonisiert unsere Psyche und wirkt unmittelbar auf unsere Körperfunktionen. Die heilenden Effekte sind oft unglaublich und erscheinen häufig geradezu magisch. Spricht man von pflanzlicher Intelligenz, sind Adaptogene sozusagen die Genies im Pflanzenreich.

