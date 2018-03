Adam’s Venture Origins ist ein Adventure für die Xbox One von Soedesco aus dem Jahr 2016.

Adam’s Venture Origins: Grips ist wichtiger als Muckis! Bis nach Eden und noch viel weiter… Untersuche jede einzelne antike Ruine auf einer epischen Reise durch die 1920er. Als Adam Venture musst du mit deiner treuen Gefährtin Evelyn das böse Unternehmen Clairvaux überlisten und rätselhafte Artefakte zurückgewinnen. Anspruchsvolle Rätsel, atemberaubende Grafik und eine komplexe Handlung – erlebe in dieser großen Neuauflage der beliebten Reihe die fesselnden Ereignisse rund um Adam Ventures erste Heldentaten. Wirst du Salomons Geheimnis lüften oder den längst verschollenen Garten Eden enthüllen? Ein kühnes Abenteuer erwartet dich …

Ursprünglich war das eine Spielereihe in mehreren Teilen, das nun zusammengefasst und für die aktuelle Konsolengeneration optimiert wurde. Ich kannte die Reihe schon seit ein paar Jahren, ich glaube diese ist nun insgesamt was um die 8 Jahre alt. Doch gespielt habe ich die Teile nie, ich wollte immer, doch habe das bisher immer vor mich hergeschoben. Ich habe mir nun mit dieser Überarbeitung für aktuelle Konsolen vorgenommen das nachzuholen.

Allerdings muss ich sagen, dass die Grafik zwar etwas besser aussieht als bei den alten Teilen, aber die Charaktere dennoch veraltet wirken. Nicht nur die, sondern das ganze Spiel wirkt irgendwie alt, aber wie soll es auch anders sein, es ist schließlich alt. Die Mechaniken funktionieren aber und positiv ist mir der Wortwitz aufgefallen, das Spiel ist also relativ witzig und der Protagonist Adam hat was von Indiane Jones. Insgesamt ein Spiel das man spielen kann, versteht mich nicht falsch, es ist kein schlechtes Spiel, nur eben nicht mehr so aktuell von der Mechanik, am besten ihr schaut es euch aber selbst mal an.

6,5 von 10 Assistentinnen die nach modrigen Büchern riecht