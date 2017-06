ACHTUNG MOGELPACKUNG!: Wissen für Verbraucher: Mit dem Band ACHTUNG MOGELPACKUNG! Wissen für Verbraucher von Yvonne Willicks ist ein unverzichtbarer Wegweiser erschienen, der zuverlässig durch den Lebensmitteldschungel geleitet. Gemeinsam mit der Journalistin Stefanie von Drathen hat die Moderatorin der WDR Erfolgssendung Servicezeit und TV-Journalistin eine Fülle von Fakten, Hintergrundinfos und Tipps zusammengetragen, um die Tricks der Lebensmittelindustrie zu entlarven und dem Verbraucher den bewussten Einkauf zu erleichtern.

Ich denke die allermeisten von uns werden Yvonne Willicks aus dem Fernsehen kennen mit ihren Verbrauchersendungen. Ich habe bisher alle gesehen, daher hatte das Buch nicht wirklich etwas Neues für mich zu bieten, alles habe ich irgendwann mal in irgendeiner Folge gesehen und in Erinnerung. So kann ich das Buch denen von euch empfehlen, die ihre Sendung unregelmäßig geschaut haben, aber alles wissen möchten. Wusstet ihr zb. das der Bauer um die Ecke nur 51% regionales Fleisch in seine Wurst machen muss um es eben auch als Regional zu kennzeichnen? Dies und andere, ich nenne es mal Betrügereien, erklärt Yvonne Willicks in diesem Buch und wer es noch nicht im TV gesehen hat wird hier ordentlich überrascht sein, wie uns die Lebensmittelindustrie hinters Licht führt.