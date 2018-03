Achterbahn – Eine Biografie von Nadja Abd el Farrag ist ein Buch aus dem Verlag DVO Druck und Verlag Obermayer vom 22. Februar 2018.

Herausgeber: DVO Druck und Verlag Obermayer

Auflage Nr. 1 (22.02.2018)

Taschenbuch: 312 Seiten

Achterbahn – Eine Biografie von Nadja Abd el Farrag: Nadja Abd el Farrag, „Naddel“, wurde als langjährige Lebenspartnerin von Dieter Bohlen bekannt. Neben ihrer Tätigkeit als Backgroundsängerin für Blue System und Modern Talking, war sie auch als Moderatorin, Schauspielerin und Werbe-Ikone tätig. Nach der Trennung von Dieter Bohlen startete sie eine eigene Karriere. Sie nahm an zahlreichen Shows teil, war Dschungelcamp- und Big-Brother-Teilnehmerin, DJane und It-Girl. In den Jahren 2006 bis 2009 erreichte ihre Karriere als Schlagerstar in Österreich den Höhepunkt. Mit Kurt Elsasser im Duett landete sie einige Hits in den oberen Rängen der Charts..

Puh, ich habe jetzt lange überlegt wie ich anfangen soll, was ich schreiben soll und wie ich das Buch finden soll. In der Biografie wird schnell klar, dass Nadja Abd el Farrag eigentlich eine Frau ohne irgendwelche Talente ist. Sie war mal die Freundin von Bohlen, das wars. Sie sah mal gut aus in jungen Jahren, doch ohne Talente kann man sich auch als Promi nicht durchsetzen. Man merkt wie sie versucht sich hier alles schön zu reden. Kaum mal wird es kritisch, kaum erkennt sie eigene Fehler. Sie merkt einfach nicht, dass das Publikum sie nicht sehen will, sondern nur neue Eskapaden von ihr erwartet. Sie ist einer von denen, über die man sich lustig macht und Nadja Abd el Farrag verdient mit dieser Tatsache ihr Geld. Wenn man das mal mit Abstand betrachtet ist das ein sehr trauriges Leben und ich frage mich warum sie das selbst nicht sieht. Ich glaube weil jeder ein paar Euro mit ihr verdienen möchte und sie immer wieder auf die falschen Menschen reinfällt. Ich denke sie würde ein wesentlich angenehmeres Leben führen wenn sie bei Penny an der Kasse sitzen täte, das meine ich ernst, raus aus dem Promi Leben.

Diese Biografie regt zum Nachdenken an, man schämt sich etwas dafür und wünscht Nadja Abd el Farrag das sie jemanden findet, denn sonst wird wohl die Altersarmut auf sie warten, was auch niemand verdient hat. Ich hoffe sehr sie erkennt das bald selbst. Auch wenn diese Biografie zum Nachdenken anregt, war sie die schlechteste die ich bisher gelesen habe. Dennoch kann ich euch einen Blick hinein empfehlen, macht euch ein eigenes Bild.

4,5 von 10 Alkoholexzessen