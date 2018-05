ABZU ist ein wunderschönes Erkundungsspiel auf der Xbox One von 505 Games aus dem Jahr 2018.

ABZU 505 Games

Videospiel

ABZU: ABZÛ ist das neuste Werk der Macher von Journey® und Flower® und ein wunderschönes Unterwasserabenteuer, das den Traum des Tauchens beschwört. Tauche ab in eine lebendige Meereswelt voller Geheimnisse, Farben und Leben. Mit der fließenden Steuerung kannst du als Taucher anmutige Unterwasserakrobatik ausführen. Entdecke hunderte einzigartige Spezies, die auf echten Kreaturen basieren und eine starke Verbindung mit dem umfangreichen Meeresleben aufweisen. Du kannst mit Fischschwärmen aus tausenden von Fischen interagieren, die lebensecht auf dich, auf einander und auf Räuber reagieren. Lass dich in epischen Unterwasserlandschaften treiben und entdecke aquatische Ökosysteme, die eine bisher noch nie dagewesene Detailtreue aufweisen. Tauche ab ins Herz des Ozeans, wo alte vergessene Geheimnisse verborgen liegen. Aber sei vorsichtig, denn in den Tiefen schlummern auch Gefahren. „ABZÛ“ kommt aus den ältesten der Mythologien; AB bedeutet Wasser und ZÛ Wissen. ABZÛ ist das Meer des Wissens.

Auf Amazon war das Spiel als ich diesen Beitrag schreibe nicht verfügbar, ihr könnt es auch hier im Shop bei Microsoft kaufen. Das empfehle ich euch auch, denn ABZU ist ein wunderbares Spiel, das ich richtig durchgesuchtet habe. Es ist zwar von der Steuerung ungewöhnlich, aber man entdeckt schnell alle Funktionen und hat richtig Spaß am Erkunden, mehr ist es im Grunde nicht, wenn man mal von dem ein oder anderen Rätsel absieht. Das Erkunden aber ist wunderschön, denn der Grafikstil sieht wunderschön aus, das Spielen entspannt richtig, man kann es kaum erklären. Man muss es selbst mal gespielt haben. Nachdem ich es auf STEAM schon hatte und durchgespielt habe, habe ich es mir auf der Xbox One X auch nochmal geholt um es in 4k zu spielen, wunderbar, einfach wunderbar.

8,5 von 10 Unterwasserlandschaften