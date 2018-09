Abtrünniges Blut ist ein Buch aus dem Dittrich Verlag vom 1. September 2018.

Abtrünniges Blut Jakob Bedford

Herausgeber: Dittrich

Taschenbuch: 596 Seiten

Abtrünniges Blut: London, 1748. Ein Serienmörder durchstreift die eisigen Straßen der Stadt. Seine Opfer hinterlässt er bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Doch die Justiz wird von einer politischen Intrige in Atem gehalten: In Regierungskreisen herrscht die Sorge, Anhänger des abgesetzten Stuart-Königs könnten das Land in einen neuerlichen Tumult stürzen. Richter Henry Fielding beauftragt daher einen ehemaligen Spion der Krone, die Abtrünnigen aufzuspüren – John Shinfield, Esquire.

Seine Nachforschungen führen John in Londons vornehmste Herrenhäuser und schmutzigste Gassen. Was haben die Verschwörer mit den bestialischen Morden an jungen Prostituierten zu tun? Und warum wird John immer mehr von seiner eigenen Vergangenheit eingeholt, je tiefer er gräbt?

Wer diese typischen Jack the Ripper Thriller mag, wird mit diesem Buch große Freude haben, denn im Grunde geht es genau um eine solche Geschichte. Ich fand es spannend geschrieben, vielleicht etwas lang und vollgepackt, viele Rahmenhandlungen, die das Buch aber auch nicht unspannender machen, beim lesen denkt man sich nur ab und an „Komm auf den Punkt“, dennoch hat es riesen Spaß gemacht, die Geschichte war echt spannend. Ich kann den Krimi und Thriller Fans unter euch einen Blick in das Buch wirklich empfehlen.

7,0 von 10 Detektiven mit Spürrsinn