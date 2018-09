Abschied von Deutschland: Eine politische Grabschrift ist ein Buch aus dem Kopp Verlag vom 23. August 2018.

Abschied von Deutschland: Eine politische Grabschrift Jost Bauch

Herausgeber: Kopp Verlag

Auflage Nr. 1 (23.08.2018)

Gebundene Ausgabe: 255 Seiten

Abschied von Deutschland: Eine politische Grabschrift: Deutschland verschwindet. Es wird Zeit, sich von dem Land, so wie wir es kennen, zu verabschieden. Denn zum einen werden die »Biodeutschen« durch sinkende Geburtenraten immer weniger. Zum anderen verändert die weiterhin ungebremste Migration Deutschland grundlegend. Wie konnte es zu dieser Entwicklung kommen und warum kämpft niemand dagegen an? Diese Fragen stellt der Soziologe Jost Bauch in seinem neuen Buch – und liefert Antworten von bestechender Logik.

Der Autor belegt faktenreich, wie die anhaltenden Zuwanderungswellen zu einem gigantischen Bevölkerungsaustausch führen. Der Bestand an »Biodeutschen« wird rapide zurückgehen, aber es werden »reservatsfähige« Restbestände existent bleiben, die dann von der neuen internationalisierten Bevölkerung in Freilichtmuseen besichtigt werden können.

8,0 von 10 politischen Grabschriften