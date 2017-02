Abenteuer Weltall: Dieses Buch nimmt uns mit auf Entdeckungsreise in die Weiten des Weltalls: Wir schauen mit Riesenteleskopen in den Sternenhimmel, landen mit Neil Armstrong auf dem Mond und erkunden mit dem Mars Rover den Roten Planeten, sind auf Außenbordeinsatz auf der ISS und verlassen mit der Raumsonde Voyager 1 unser Sonnensystem. So fesselnd wie die Geschichte der Weltraumforschung ist auch die Technik, die diese spektakulären Missionen erst möglich macht. Stephen Biesty, der Meister der technischen Illustration, zeigt uns Spaceshuttle oder Mars Rover viel genauer, als dies jedes Foto vermag. Ein wunderbarer Einstieg in das spannende Thema Weltraumforschung, bei dem auch Technikfans auf ihre Kosten kommen.

Ein klasse Buch, das ich mir als Kind gewünscht hätte, denn ich war als Kind schon so begeistert von Science-Fiction, vom Weltraum, von Raketen, wie sie funktionieren, wie Raumanzüge genau funktionieren, wie das Leben im All ist und und und. Für Kinder die dieselben Fragen haben ist dieses Buch gedacht, das all das und vieles mehr bis in kleinste Detail erklärt. Beispielsweise der angesprochene Raumanzug, der so im Querschnitt zu sehen ist, es wird erklärt aus welchen verschiedenen Materialien er ist, was die Vorteile sind, es wird genau gezeigt wie dieser funktioniert. Wusstest Du zb. das in einen Raumanzug eine Windel integriert ist? Da hat man wirklich an alles gedacht. Spannend auch das Leben auf einer Raumstation, wie diese eben aufgebaut ist und was die Besonderheiten sind mit dem Leben in der Schwerelosigkeit. Das ist aber nur ein Teil von dem was das Buch bietet, es bietet so vieles mehr, über das Sonnensystem, Planeten, Satelliten und und und. Es gibt vieles zu entdecken.