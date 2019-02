Abenteuer der Landstraße, Vol. 1 ist eine Truckerserie mit u.a. Claude Akins und Frank Converse von Pidax film aus dem Jahr 1975.

Letzte Aktualisierung am 8.02.2019 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Abenteuer der Landstraße, Vol. 1: Wie so oft im Leben haben zwei gestandene Männer zusammengefunden, wie sie gegensätzlicher nicht sein können. Der eine heißt Sonny Pruitt und ist seines Zeichens von Beruf Fernfahrer. Er hat fast ein ganzes Leben lang hart dafür geschuftet, sich endlich seinen eigenen Truck leisten zu können. Nun ist er am Ziel seiner Träume gelandet und nennt sich stolzer Besitzer eines tannengrünen Kenworth W900. Als sein eigener Herr fährt er weite Strecken über die amerikanischen Highways. Sein Partner Will Chandler ist ein ehemaliger Rechtsanwalt, der zigarrerauchend lieber die Freiheit der Straßen genießt, als im Büro vor Juristenakten zu hocken. Die beiden ungleichen Trucker ergänzen sich auf ihren Touren prächtig: Während Sonny bärbeißig, aber immer mit Herz, die Probleme zu lösen versucht, ist der gewiefte Will geradezu ein Spezialist für komplizierte Fälle.

Die beliebte Trucker-Serie „Abenteuer der Landstraße“ (OT: Movin‘ On) hat inzwischen Kultstatus. Die Serie lief mit insgesamt 44 Episoden und einem vorausgegangenen Pilotfilm in zwei Staff eln von 1974 bis 1976 in den USA. Erstmals wurde sie ab dem 12. Juni 1978 mit gigantischem Erfolg in der ARD gezeigt und gewann sofort unzählige Fans. In den Hauptrollen sind die populären US-Schauspieler Claude Akins und Frank Coverse zu sehen. Die Titelmusik zur Serie stammt aus der Feder von Merle Haggard, der selbst auch den Titelsong der Serie, singt.

Abenteuer der Landstraße kannte ich ehrlich gesagt gar nicht, ich bin aber so ein riesen Fan der Truckerserie Auf Achse mit Manfred Krug und dachte mir, hier schaue ich mal rein, denn diese Serie entstand nur wenige Jahre vor Auf Achse. Gut das ich das gemacht habe, denn Abenteuer der Landstraße ist eine klasse Serie, wobei hier die Abenteuer rund um die Fahrten im Fokus stehen und nicht wie bei Auf Achse die Fahrten eher selbst. Mir hat Abenteuer der Landstraße aber auch viel Spaß gemacht, besonders die Schauspieler und die unterschiedlichen Charaktere haben mir gefallen, was genau mein Ding ist, also tiefgründig genug zum interessant sein und spannend genug zum immer wieder weiterschauen, ich habe die Folgen verschlungen, daher meine klare Empfehlung.

9,0 von 10 Amerikanischen Trucks