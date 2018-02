A Tribute to FLOWERS ist ein Buch von teNeues Media vom 15. Februar 2018.

Letzte Aktualisierung am 20.02.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

A Tribute to FLOWERS: 50 Prozent der Blumenarten weltweit sind vom Aussterben bedroht. Zahlreiche Blumen verschwinden jedes Jahr endgültig von unserem Planeten, ohne dass es registriert wird, ja, viele dieser Schönheiten sind dem Menschen bisher völlig unbekannt. Richard Fischer ist der Botschafter der Blumen . Seit Jahren setzt er die grazilen, bedrohten Schönheiten in seinem Fotoatelier in Szene, jede Blume für sich in ihrer vergänglichen Einmaligkeit.

Seine einzigartigen Fotos haben ihm Ausstellungen rund um die Welt beschert, in Paris, London und Tokio, im Palais des Nations in Genf und mit der renommierten Akademie der Künste Hangzhou in China. Seine Motive sind beliebte Sammlerobjekte auf dem Fotokunstmarkt, jährlich erscheinen Kalender mit seinen Arbeiten. Erstmals vereinigt er nun seine besten Bilder aus 15 Jahren in einem Band, stellt seine Arbeit und die unbekannten Exoten der Öffentlichkeit vor. Spannende und informative Texte nehmen den Leser zusätzlich an die Hand und führen ihn durch eine unbekannte, aussterbende Welt der Blumen.

Das Buch ist sehr hochwertig. Die Seiten könnt ihr euch so vorstellen, dass eine Seite die Blume abgebildet ist und auf der anderen Seite steht wie diese heißt, sonst nichts. Ich bin zwar sonst kein großer Freund von leeren Seiten und weißen Seiten, das sieht hier aber sehr hochwertig aus. Allerdings erfährt man eher wenig über die einzelnen Blumen, ich weiß nicht so recht ob man voraussetzt das man dies schon weiß oder nicht. Ich für meinen Teil habe nach einigen gegoogelt um mich etwas schlau zu lesen, da verschenkt das Buch Punkte, aber von der Optik hier ist es kaum zu schlagen, daher auch meine klare Kaufempfehlung.

8,0 von 10 besonders schönen Pflanzen