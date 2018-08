Warenwege – Warenflüsse: Handel, Logistik und Transport am römischen Niederrhein ist ein Buch aus dem Nünnerich-Asmus Verlag vom 16. Juli 2018.

Letzte Aktualisierung am 21.08.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Warenwege – Warenflüsse: Von nah und fern – Smartphones aus Fernost und aromatische Früchte aus Übersee Handel verbindet die moderne Welt. Doch die Idee eines globalen Handels ist nicht neu. Schon vor zweitausend Jahren sorgte der Einzug römischer Lebensart selbst in den entferntesten Provinzen des Imperiums für eine große Nachfrage nach Importen aus allen Teilen der bekannten Welt. Auch in Niedergermanien entwickelte sich aus einfachen Tauschgeschäften ein florierender Handel. Die römische Metropole Colonia Ulpia Traiana im heutigen Xanten unterhielt nicht nur mit ihren Nachbarn in der Provinz und den Germanen rechts des Rheins rege Kontakte, auch Köstlichkeiten vom Mittelmeer gelangten an den Niederrhein.

Dabei scheute man keine Mühen, die begehrten Waren über stürmische Meere und beschwerliche Landwege zu beschaffen. Ob Wein aus Rhodos, Olivenöl aus Andalusien oder kostbarer Marmor aus Nordafrika, immer war für erfolgreiche Geschäfte auch die Gunst der Götter allen voran Merkur, der Gott des Handels entscheidend. Der Begleitband zur Ausstellung des LVR-RömerMuseums im Archäologischen Park Xanten stellt die Bevölkerung und die Legionen als Konsumenten und Produzenten vor, berichtet von Schicksalen antiker Kaufleute und entführt die Leser an quirlige Marktplätze und in überfüllte Häfen. Renommierte Wirtschaftshistoriker erklären, wie Münzen zu Geld wurden und beleuchten die ökonomischen Grundlagen des Handels am römischen Niederrhein.

Rein informativ ist dies Buch ein absolutes Highlight, wer sich für Warenwege interessiert wird hier komplett informiert, sozusagen umfassender geht es kaum. Nach diesem Buch wird man einiges verstehen von denen selbst interessierte sich nicht gedacht hätten das zu erfahren. Aber das Buch ist nach meinem Empfinden nicht so schön umgesetzt. Ich mag zb. Fußnoten nicht so gerne und dies Buch hat unzählige. Man ist also ständig am blättern und am nachrecherchieren. Das macht es etwas anstrengend voran zu kommen. Wenn man sich aber darauf einlässt wird man sicher kein Buch finden was mehr Informationen vermittelt, wie gesagt, man muss sich nur drauf einlassen können, das ist mir oft schwer gefallen, trotzdem ein Highlight und ich kann euch empfehlen einfach selbst mal reinzuschauen.

7,5 von 10 Warenwege