Die Vögel Mitteleuropas im Flug bestimmen ist ein Buch aus dem Quelle & Meyer Verlag vom 11. Dezember 2017.

Die Vögel Mitteleuropas im Flug bestimmen: Dieses Bestimmungsbuch schließt eine Lücke! Im Unterschied zu den zahlreichen Vogelbüchern, die in den Buchhandlungen anzutreffen sind, widmet sich dieses neue Bestimmungsbuch ausschließlich dem Aspekt, die Vögel in Aktion – also in fliegender Bewegung – anzusprechen und richtig zuzuordnen. Die entscheidenden Merkmale sind in die Flugbilder der 468 beschriebenen Arten eingearbeitet, sodaß der Benutzer sofort sieht, auf welches Detail er bei seiner Beobachtung achten muß, um zu einem verlässlichen Bestimmungsergebnis zu gelangen.

Wenn nötig oder sinnvoll, lassen sich zusätzlich die Flugrufe über einen QR-Code aufrufen. Wertvolle Beobachtungstipps und weiterführende Darstellungen von flugtechnischen Informationen erhöhen den Praxis- und Informationswert dieses einzigartigen Bestimmungsbuchs.

Eigentlich ist das nicht wirklich ein Hobby von mir Vögel zu bestimmen, allerdings finde ich das interessant wie, vor allem durch modere Fototechnik, in den letzten Jahren immer mehr möglich wurde auch für den Laien Vögel zu erkennen. Man muss also kein professioneller Kundler mehr sein um dies zu erkennen, man kann einfach selbst mal mit Feldstecher und Buch losgehen und das gemütlich raussuchen, ist vielleicht nicht jedermanns Hobby, aber das entspannt sehr. Aber auch nur weil das Buch so umfangreich ist, ein Highlight für jeden Ornithologen.

8,0 von 10 fliegenden Vögeln