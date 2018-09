911 x 911 ist ein Buch aus dem Motorbuch Verlag vom 13. September 2018.

5 Bewertungen 911 x 911 Porsche Museum

Herausgeber: Motorbuch

Auflage Nr. 1 (13.09.2018)

Gebundene Ausgabe: 1038 Seiten

Letzte Aktualisierung am 23.09.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

911 x 911: Seit über fünf Jahrzehnten gilt der Porsche 911 als Automobilikone unter den Sportwagen schlechthin. Er ist Kultobjekt, das den Puls von Automobil-Liebhabern auf der ganzen Welt bereits im Stand in die Höhe treibt. Und er ist seit über 50 Jahren das Herzstück der Marke Porsche. Über 1.000.000 Neunelfer wurden seit seiner Präsentation im Jahr 1963 produziert. Kein anderer Sportwagen auf der Welt hat jemals mehr Automobilfreunde begeistert. Das Porsche-Museum präsentiert nun ein ganz besonderes Buch: »911 x 911«. Hier wird die Geschichte der Sportwagen-Ikone von den Anfängen bis in die Gegenwart nachgebaut. Bilder, Zeichnungen, Werbeanzeigen aus den Beständen des Werksarchivs spiegeln die einmalige Geschichte der Baureihe 911 wider. Jetzt in neuer, überarbeiteter Auflage mit Extrakapiteln zu dem einmillionsten Porsche 911 und allen Modellen des Jahrgangs 2018.

Ein heftiges Buch. Ein richtig dickes Buch, an Hochwertigkeit kaum zu überbieten. Das Buch zeigt alle Porsche Modelle in eindrucksvollen Bildern und Informationen. Dazu noch einige Texte in verschiedenen Sprachen. Das Buch wiegt einige Kilo, ist so umfangreich, da könnte man einen mit erschlagen. Wie man es schafft, das Buch trotzdem zu einem solchen Preis anzubieten wundert mich. Das ist ein Buch, was locker das dreifache wert wäre. Ich bin schwer begeistert und kann die Begeisterung kaum in Worte fassen. Porsche Fans werden sich freuen, für die wird das Buch ein Pflichtkauf sein, denn nirgendwo anders findet man über diese Marke so viele Informationen und schönere Bilder.

10 von 10 Sportwagen