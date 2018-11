90 Jahre Nürburgring: Chronik einer Rennstrecke ist ein Buch aus dem Heel Verlag vom 30. September 2018.

90 Jahre Nürburgring: Chronik einer Rennstrecke: Die grüne Hölle in der Eifel: Der Nürburgring, 1927 als Renn- und Erprobungsstrecke am Fuße der Nürburg eingeweiht, und in all der Zeit nur während des Krieges und im Verlauf von Umbauten außer Betrieb, ist die längste permanente Rennstrecke der Welt. Und er ist mehr als das: eine Marke, eine Institution, ein veritabler Mythos und für Fahrwerksingenieure aller Hersteller eine Benchmark. Die Bestzeit eines sportlichen Wagens auf der Nordschleife gilt als objektiver Qualitätsmaßstab. Aus allen Teilen der Welt zieht es die Motorsport-Begeisterten immer wieder an den Ring, der in neun Dekaden unzählige Triumphe, spannende Zweikämpfe und ebenso dramatische wie tragische Momente erlebt hat.

Dieses reich bebilderte Buch schildert, wie die Rennstrecke zum bedeutenden Wirtschaftsfaktor in der kargen und abgelegenen Region wurde, nennt die wichtigsten motorsportlichen Meilensteine und schildert die Geschichte der Rennstrecke von den Anfängen als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme bis zur turbulenten und skandalträchtig abgelaufenen Privatisierung in der jüngsten Vergangenheit. Schnallen Sie sich an, und genießen Sie die Berg- und Talfahrt durch 90 Jahre Motorsportgeschichte!

Ein tolles Buch, ach was sage ich, ein perfektes Buch für jeden Motorsportfan. Ich glaube Alleine durch die hunderten Bilder hat man das Gefühl bei jedem Rennen dabei gewesen zu sein, die Texte noch dazu und man riecht fast das Benzin. Wenn Du Motorsportfan bist dann führt kein Weg an diesem Buch vorbei. Viel Spaß beim Lesen, beim Erleben.

9,0 von 10 Rennstrecken