8m² Einsamkeit – Einzelhaft in Virginia: „8m2 Einsamkeit“ (SOLITARY – Originaltitel) erzählt die Geschichte von Insassen in Langzeit-Isolationshaft in einem von Amerikas „Supermax“-Gefängnissen in den Bergen von West-Virginia. Gebaut auf einer Bergspitze der Appalachen liegt das Red Onion Gefängnis annähernd 500 Kilometer von jeglichem urbanen Ballungsgebiet entfernt und fasst bis zu 500 Häftlinge. Die Einzelschicksale der Männer sind verflochten mit den Geschichten der Gefängnisaufseher. Der Dokumentarfilm erforscht in noch nie dagewesener Art und Weise die Erfahrungen und Schicksale auf beiden Seiten der Gefängnistüren.

Ich sehe sehr gerne Gefängnisdokumentationen und denke mir jedes Mal dabei wieder wie lasch es doch in so manch Gefängnissen ist. Manche haben dort ein besseres Leben als „draußen“ sagen auch immer wieder welche vor der Kamera. In diesem Gefängnis in Virginia ist dem nicht so und das finde ich auch gut. Es gibt verschiedene Stufen, wenn ein Gefangener über Jahre mitarbeitet und sich vernünftig verhält bekommt er einen Fernseher, wobei ich das schon zu viel finde, aber das ist nur meine Meinung. Was ich hart finde ist das man Einzelhaft bekommt, sobald man nur ein bisschen Scheiße baut. Da war zb. einer, der hat den Gefängnisdirektor angegriffen und sitzt nun seit über 20 Jahren in Einzelhaft. Das klingt sehr hart, ist auch sehr hart, aber genau richtig meiner Meinung nach. Man muss Verbrecher hart anfassen.

Von einem war ich relativ geschockt als er seine Verbrechen aufzählte, bzw. den Mord erzählt hat. Da war von Reue nichts zu erkennen, das war so kalt, ich weiß nicht ob solche Menschen überhaupt ein Leben verdient haben. Auf jeden Fall fand ich diesen Dokufilm sehr hart, emotional, kann ihn daher sehr empfehlen, schaut unbedingt mal rein.

