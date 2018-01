Letzte Aktualisierung am 15.01.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

6x Piloten küsst man nicht!: Der Roman „Piloten küsst man nicht!“ handelt von Liebe, Leidenschaft und Betrug. Er ist witzig, romantisch, traurig und spannend bis zur letzten Seite. Denn genauso lange dauert es, bis die attraktive Amerikanerin Jenny Smith, wieder in ruhigeres Fahrwasser gerät. Der Grund für die turbulenten Verwicklungen ihres Herzens ist der deutsche Pilot Jürgen Sommer, den sie auf recht ungewöhliche Weise in Los Angeles kennenlernt. Er wirbelt ihre (und nicht nur ihre) bis dahin wohlgeordnete Welt mächtig durcheinander und entfacht einen Sturm der Gefühle in ihr, die nach anfänglichen Schwierigkeiten mindestens ebenso leidenschaftlich erwidert werden. Aber warum sträubt sich Jürgen so gegen Jennys Besuch in Deutschland? Selbst nach der Hochzeit müssen noch ein paar Jahre vergehen, bis er einem Umzug zustimmt. Wenn Jenny geahnt hätte, von welch kurzer Dauer ihr Glück sein würde. Beinahe verzweifelt sie an ihrem Leben, bis ein mysteriöser Telefonanruf noch einmal eine neue Wende in ihr Leben bringt.

Du musst nur unten stehende Gewinnspielfrage richtig beantworten und hast die Chance auf diesen Gewinn. Viel Erfolg bei der Teilnahme.

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 04.02.2017, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.