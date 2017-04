8 Man After – Cyber Desperado: Der 8-Man, Cyborg und Helfer der Polizei, ist verschwunden. Mittlerweile stehen kybernetische Körperteile vielen zur Verfügung, doch führt dies dazu, dass sich Kriminelle Waffen in Körperteile einbauen lassen. Um mit diesen zu leben, benötigen sie Drogen, die sie aggressiv machen. So brechen bald Bandenkriege um die Kontrolle der Technologie und der Drogen aus. Der Detektiv Hazama Itsuru erhält den Auftrag, einen verschollenen Wissenschaftlers zu finden, der vermutlich von den Banden entführt wurde. Gemeinsam mit Sachiko, der Freundin des verschwundenen 8-Man, begibt er sich auf die Suche. Doch als sie ihn finden, kommt Itsuru im Kampf um. Der Wissenschaftler Dr. Tani stellt sich als Schöpfer von 8-Man heraus. Er kann den Geist Itsurus retten und in einen Cyborg einsetzen. So wird Itsuru zum neuen 8-man, der mit seinen übermenschlichen Kräften gegen die organisierte Kriminalität kämpft. Dabei bringen ihm die Erinnerungen an sein menschliches Vorleben jedoch Probleme und machen ihn unberechenbar. Zugleich ist die Not und Kriminalität wegen der aufgerüsteten Banden und der Drogen groß.

Diese Serie ist schon einige Jahre alt, von 1993, also genau 24 Jahre alt. Wahnsinn, das sie jetzt erst auf DVD erscheint, wo sie damals eigentlich einen größeren Erfolg gehabt hätte. Warum ich das sagen kann fragt ihr euch? Ganz einfach, damals war Robocop sehr erfolgreich, diese Serie ist im Grunde nichts anderes, eine Art Robocop nur mit mehr Fantasy. Ich als Science-Fiction Liebhaber finde das Prinzip klasse, ein Konflikt zwischen der Maschine und den Menschlichen Teilen, wobei man das hätte noch mehr thematisieren können. Aber das ist Kritik auf hohem Niveau, mir hat die Serie sehr gefallen und ich fand auch, dass man der Serie das Alter nicht wirklich ansieht.

