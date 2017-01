75 Years of Capitol Records: Capitol Records brachte die Beatles nach Amerika, die Beach Boys in den Rest der Welt und war mit seinem markanten Turm in Hollywood auch die musikalische Heimat von Nat King Cole und Frank Sinatra. Aus Anlass des 75. Geburtstags des Labels bringt diese fotografisch erzählte Geschichte ein Vorwort von Beck, fachkundige Autoren sowie Hunderte von Bildern aus den Archiven der Capitol Records zusammen, um die Entstehung erstklassiger Musikaufnahmen in den Bereichen Pop, Rock, Country, Klassik, Soul und Jazz gebührend zu feiern.

Capitol Records sind wohl eines das größte und berühmteste, zumindest nach meinem Empfinden, Plattenlabel welches es gibt. Das alleine zeigen doch auch schon die unzähligen Künstler die das Label unter Vertrag hat. Robbie Williams, Snoop Dog, Katy Perry, Roxette, Pet Shop Boys und Queen um nur mal einige zu nennen. Ich selbst kenne nicht so viele Label, mich hat das nie primär interessiert welche Geschichte hinter den Labeln steckt, bei denen die Künstler die ich mag unter Vertrag stehen. Doch Captiol Records kennt man irgendwie, die begegnen einem immer wieder auf irgendeine Art und Weise. Dieses Mal als Buch über das 75 jährige Bestehen.

Zu meiner großen Freude aus dem TASCHEN Verlag, die ja sowieso immer sehr hochwertige Bücher und Bildbände gestalten. So ist das auch hier einmal mehr. Das Blättern alleine macht schon riesen Spaß, die Bilder aus 75 Jahren Geschichte, Künstler die man kennt, an die man lange nicht gedacht hat und ich habe mich dann dabei erwischt als ich YouTube angemacht habe um einige Lieder von hier gezeigten Künstlern zu hören. Mich hat dieses Buch einmal mehr begeistert und bei jedem Mal durchsehen entdeckt man irgendein neues kleines Detail, mir hat das großen Spaß gemacht.