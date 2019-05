70 Jahre Grundgesetz. Ein Kabarettistischer Blick ist ein Hörbuch von Random House Audio vom 8. April 2019.

70 Jahre Grundgesetz. Ein Kabarettistischer Blick: 70 Jahre Grundgesetz – was für ein Jubiläum. Am 23. Mai 1949 erlassen, sollte es lediglich bis zur Wiedervereinigung Deutschlands gelten. Doch ist aus dem Provisorium längst der unverrückbare Grundstein der Bundesrepublik Deutschland geworden. Neben der Gliederung in Judikative, Exekutive und Legislative Staatsorgane legt das Grundgesetz auch die Grundrechte jedes Menschen in der Bundesrepublik fest. Doch gerade in Zeiten des politischen Aufruhrs stellt sich die Frage, wie es um die Einhaltung dieser Gesetze bestellt ist…

Mit besonderem Augenmerk auf die Grundrechte, die Artikel 1-19 umfassen, haben wir unsere Giftschränke durchforstet und Tracks aus 25 Jahren WortArt-Produktionen zusammengesucht, die sich direkt auf das GG beziehen oder inhaltlich betreffende Artikel behandeln.

Das WortArt Label gibts seit 1994, das Grundgesetz seit 70 Jahren und Beiträge dazu wurden aus den letzten 3-4 Jahren genommen. Das fand ich etwas schade, da hätte man sicher auch noch ältere Aufnahmen gehabt. Das ist aber Kritik auf hohem Niveau, denn ansonsten war dieses Programm fantastisch. Bis auf den Beitrag von Idil Baydar fand ich die CD saukomisch und musste ordentlich lachen. Wer es politisch mag, wer über Deutschland auch mal lachen kann, wird hier seinen großen Spaß haben, versprochen.

8,0 von 10 Gesetzen