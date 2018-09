60 Jahre Abendschau – Eine Zeitreise durch die Geschichte Berlins ist eine Dokumentation von Studio Hamburg Enterprises (rbb Media) aus dem Jahr 2018.

Letzte Aktualisierung am 17.09.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

60 Jahre Abendschau – Eine Zeitreise durch die Geschichte Berlins: 60 Jahre auf Sendung – in und für Berlin. Die Abendschau war immer dabei – egal ob beim Mauerbau oder dem Mauerfall, während der Reichstagsverhüllung oder den Maikrawallen. Ebenfalls nicht zu vergessen sind der Kennedy-Besuch 1963, die Loveparades in den 90ern oder die Oderflut in Brandenburg. Wir waren dabei mit unseren Kameras, unseren Reportern und vor al-lem live. Im Archiv liegen fast 20.000 Abendschau-Sendungen aus sechs Jahrzehnten. Anlässlich des 60. Geburtstag präsentiert die Abendschau eine Zeitreise durch die Geschichte Berlins – die gleichzeitig die Geschichte der Abendschau ist. Zeitzeugen, Entscheider und Macher erinnern sich. Wer die Abendschau sieht, hat Geschichte erlebt.

90 TV-Sender streamen – live und on demand

Anlässlich des 60. Geburtstag präsentiert die Abendschau eine Zeitreise durch die Geschichte Berlins. Zusammen gekommen sind über die Jahre über 20.000 Sendungen, da hat das Archiv natürlich beachtliches zu bieten und die besten Szenen rund um die Geschichte Berlins kommen hier zum Einsatz. Ich fand das sehr beeindruckend, vor allem aber auch zu sehen wie sich die Sendung über die Jahre verändert hat. Ein Pflichtkauf für Berliner und Freunde der Abendschau.

7,0 von 10 geschichtlichen Ereignissen