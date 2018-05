55 Heilpflanzen selbst gezogen: Anbau, Pflege, Verwendung, Bio-Garten PRAXIS ist ein Buch aus dem Stocker, L Verlag vom 8. Mai 2018.

55 Heilpflanzen selbst gezogen: Mit diesem Buch haben Sie Ihre eigene Heilpflanzen-Hausapotheke immer parat. Es zeigt, wie Sie 55 bekannte Heilpflanzen anbauen, pflegen, ernten und lagern und wofür welche Pflanze geeignet ist. So gibt es Pflanzen für das Verdauungs-, Kreislauf-, Nerven-, Atmungs- und Hormonsystem, solche, die gut für die Leber, die Haut oder die Augen sind, harntreibende und abführende Pflanzen sowie Pflanzen, die das Immunsystem stärken oder beruhigend wirken. Jede Pflanze wird in einem umfassenden Pflanzenporträt in Wort und Bild vorgestellt. Ein Abschnitt widmet sich der richtigen Anwendung der Pflanzen, etwa als Tee oder Ölauszug, und ihren Inhaltsstoffen.

Das fand ich mal wirklich interessant, also nicht nur das die Heilpflanzen beschrieben werden, solche Bücher hatte ich schon öfter vorliegen, die sind immer ganz interessant, aber bieten kaum einen Mehrwert, außer etwas neues Wissen. Dies Buch macht das anders, es zeigt eben nicht nur die Pflanzen, sondern auch wie man sie sich selber anpflanzt. Ich habe ja absolut keinen grünen Daumen, ich kenne mich gar nicht aus, ich könnte nun nicht einfach losgehen und Engelwurz anbauen. Ich wüsste nicht wie, was zu beachten wäre und wie die Ernte geht. Wusstet ihr, dass man Engelwurz nicht anfassen sollte bei der Ernte? Kann zu Verbrennungen auf der Haut führen, woher soll man sowas wissen? Ganz einfach, es steht in diesem Buch, richtig detailliert, auf was man alles zu achten hat und welche Besonderheiten jede Pflanze hat. So wird der Anbau kinderlicht. Ihr könnt euch ganz sicher sein, dass ich einiges auf meinem Balkon probieren werde, macht es doch auch einfach.

9,0 von 10 Heilpflanzen auf deinem Balkon