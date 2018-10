50 x Italien vom Blech: Einfach geniale Ofengerichte – Fisch – Fleisch – Gemüse ist ein Buch aus dem Edition Michael Fischer / EMF Verlag vom 18. September 2018.

Letzte Aktualisierung am 1.10.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

50 x Italien vom Blech: Bella Italia vom Blech! Einfach geniale Ofengerichte mit dem aromatischen Geschmack Italiens sind nun ganz schnell zubereitet. Die 50 innovativen Rezepte für Antipasti, Fisch und Fleisch, Pizza und Pasta sind schnell vorbereitet und lassen während der Zubereitung im Ofen Zeit für die Familie und Freunde. So entstehen im Handumdrehen Auberginen-Antipasti, Lachsfilet mit Kapern und Spinat, Hackbällchen in Tomaten-Cherry-Rotweinsoße und Fenchel-Orangen-Lasagne. Entspanntes Vorbereiten, wenig Abwasch – mediterraner Genuss vom Blech war noch nie so einfach und lecker!

Für Singles wie mich, also für Menschen die alleine leben besser gesagt ist dieses Buch Gold wert. Denn man kann sich alles in ein Blech machen und hat danach so gut wie keinen Abwasch. Einfach kaum Arbeit und doch immer was extrem leckeres zu essen. Die Rezpte sind echt toll, genau das was ich gesucht habe, denn nach einem langen Arbeitstag hab ich Abends meistens keine Zeit und vor allem keine Lust zu kochen bzw. meine Küche einzusauen. Mit diesem Buch brauch ich das auch nicht mehr. Die Rezepte sind alle ziemlich einfach, lecker und gut bebildert, man bekommt Lust sofort loszulegen, schau also einfach selbst mal in dieses Buch.

7,5 von 10 schnellen Gerichten im Blech