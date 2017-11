5-Headed Shark Attack ist ein Trashfilm von White Pearl Movies / Daredo (Soulfood) aus dem Jahr 2017.

5-Headed Shark Attack: An den traumhaften Stränden der kleinen puertoricanischen Insel Palomino verschwinden ein Modedesigner mit seinen drei Models und dem Kapitän einer Yacht spurlos. Nur der Fotoapparat des Designers wird gefunden. Der letzte „Schnappschuss zeigt ein angreifendes fünfköpfiges Hai-Monster! Dies ruft ein Biologen-Team eines lokalen Aquariums auf den Plan, das die Hai-Mutation nun möglichst lebendig einfangen will, um sie zur Touristenattraktion des Aquariums zu machen. Doch der Blutdurst des Monsters ist unermesslich und es fordert ein Opfer nach dem anderen…

Ich glaube ich habe ganz selten so einen Quatsch gesehen wie diesen Film. Zunächst einmal möchte ich sagen, dass ich Trashfilme mag. Je dümmer desto besser, aber alles hat so seine Grenzen. Aber wo fange ich an? Das Cover zeigt die 5 Köpfe des Hai vorne, im Film hat der Hai aber vorne 4 Köpfe und hinten, wo die Schwanzflosse ist noch einen dazu. Das Bild verspricht also schon einmal etwas das nicht stimmt. Im Grunde ist das eine Frechheit. Naja, der ganze Film ist irgendwie eine Frechheit, so einen Blödsinn habe ich selten gesehen und ich weiß gar nicht wie ich das bewerten soll. Am Anfang war es noch so halbwegs okay, da sah der Hai unter Wasser sogar gar nicht so schlecht aus. Zum Ende hin muss aber wohl das Geld ausgegangen sein, da verwendete man ständig dieselben Szenen. Ich kann von diesem Film nur abraten, außer als Geschenk für jemanden den ihr nicht mögt oder als Witzgeschenk.

1,5 von 10 Haien mit zu vielen Köpfen