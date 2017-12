47 Meters Down ist ein Thriller mit u.a. Mandy Moore, Claire Holt und Matthew Modine von Universum Film GmbH aus dem Jahr 2016.

47 Meters Down: Hai-Alarm im Tropenparadies! Eigentlich wollten Kate und Lisa bei ihrem Mexikotrip einfach nur die Sau rauslassen und sich vielleicht noch einmal selbst beweisen, dass sie keine Langweiler sind. In feuchtfröhlicher Feierlaune entscheiden sich die beiden dann vor Ort aber natürlich genau für die falschen Jungs, den falschen Ausflug und das falsche Boot, um ein wildes Abenteuer zu erleben. Was als Käfigtauchgang runter zu einer Gruppe zähnefletschender Haie beginnt, wird so schnell vom Urlaubshighlight zum Horrortrip ihres Lebens. Denn – ihr ahnt es – 47 Meter unter dem Meeresspiegel stranden unsere Mädels und sitzen in ihrem rostigen Tiefseegefängnis fest.

Hai Filme gibt es ja zu Hauf in den letzten Jahren, das Thema finde ich eigentlich ziemlich ausgelutscht und ehrlich gesagt kann ich das kaum noch ertragen, dennoch wurde mir dieser Film empfohlen und ich hatte einfach mal reingeschaut. Ich wurde sehr positiv überrascht, denn die Haie sind hier top animiert und bleiben immer im halbdunkeln, was sie sehr bedrohlich macht. Besser als das war die Atmosphäre unter Wasser. Die beiden jungen Frauen die da unten im Käfig strandeten haben sehr authentisch gehandelt, zumindest die meiste Zeit und sie haben es geschafft den gesamten Film Spannung aufzubauen, auch wenn der Film fast nur in diesem Käfig und am Meeresboden handelte, also auf kleinstem Raum und solche Art von Filmen begeistern mich ja sowieso immer. Das Ende war dann zunächst sehr weit hergeholt und ich dachte erst das würde den ganzen Film kaputt machen, dem war aber nicht so, ich wurde dann noch einmal überrascht und kann euch den Film sehr empfehlen, schaut unbedingt mal rein.

8,5 von 10 bedrohlichen Haien