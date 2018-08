450-Euro-Jobs: Maximaler Profit mit Minijobs: Was Arbeitnehmer und Arbeitgeber wissen müssen; Walhalla Rechtshilfen ist ein Buch aus dem Walhalla Verlag vom 22. Mai 2018.

450-Euro-Jobs: Maximaler Profit mit Minijobs: 450 Euro ist die neue Grenze für Minijobs. Erfahren Sie, wie Sie Steuern sparen und maximalen Verdienst erzielen: Was geschieht bei mehreren geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen? Welche steuerlichen Vorteile bieten haushaltsnahe Minijobs? Wie optimieren Sie die soziale Absicherung? Wie wird dem Arbeitgeber die Lohnfortzahlung erstattet? Welche Aufklärungspflichten müssen Arbeitgeber erfüllen? Wie können Arbeitgeber die Lohnnebenkosten senken? Wie rechnen Sie bei „Midijobs? Mit Beispielen und Tipps. Ein Muss für Aushilfen, Gastronomie, Haushaltshilfen, Reinigungs- und Saisonbetriebe.

Viele von uns sind heutzutage darauf angewiesen noch einen Nebenjob zu machen. Gerade in diesen Zeiten wo oft in Familien keine Großverdiener mehr vorhanden sind. In meinem Bekanntenkreis sehe ich das selbst. Da bekommt man dann nur noch Jobs über Zeitarbeitsfirmen und das Geld reicht vorne und hinten nicht. Die Lösung sind dann 450 EUR Jobs. Doch sich da zurecht zu finden ist gar nicht so einfach. Wie funktioniert das dann mit den Steuern oder wie ist das bei mehreren Mini Jobs? Diese und viele andere Fragen werden in diesem Buch geklärt, wer da also wirklich auf der sicheren Seite sein möchte, der sollte unbedingt in dieses Buch reinschauen.

9,0 von 10 Nebenjobs