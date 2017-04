38 KG Kunststoff Langhantelset 120cm Langhantel Hantelscheiben Gewichte

38 KG Kunststoff Langhantelset: Auch ohne weiteres Zubehör bietet die Langhantel eine enorme Bandbreite an Übungen für Schultern, oberen Rücken, Bizeps, Trizeps und Beine – wobei sich die Auswahl mit einer Hantelbank oder einem Langhantelständer natürlich vergrößert und auch schwerere Gewichte möglich sind. Dank des Kunststoffüberzugs muss man aber auch ohne entsprechende Ablagen keine Kratzer im Boden fürchten.

Ich habe die Langhantel jetzt schon einige Wochen, aber erst seit einigen Tagen die Zeit sie zu testen, da ich ja umgezogen bin. Witzigerweise kam sie vor dem Umzug an, verpackt in einem kleinen Karton, das war sehr lustig wie ein Umzugshelfer das kleine Paket packen wollte und überrascht war das es über 30 Kilo wog. Aber Spaß beiseite, ich trainiere schon lange mit Kurzhanteln, einfach für meinen Bewegungsapparat mit wenigen Gewichten, allerdings würde ich gerne einige Teiles meines Körpers stärken. Gerade die Schultern und die Arme sollen es bei mir sein, daher habe ich nun auch, man muss nicht immer ins Fitnessstudio gehen, viele Tutorials im Netz gesehen und mir danach einen Trainingsplan entworfen, für Anfänger. Ich muss ehrlich sagen das es zwar dauert, wenn man sich selbst damit beschäftigt, aber dafür auch kostenlos ist. So braucht man nur das Geld für so ein Set ausgeben, das ja wirklich nicht die Welt kostet.

Ehrlich gesagt finde ich 60 EUR für so ein Set spottbillig. Aber kommen wir zu dem Set, die Gewichte sind aus Kunststoff, was klasse ist, so kann man es ohne das man Kratzer annehmen muss auch auf Laminat abstellen. Die Verarbeitung der Gewichte ist klasse, die Stange sowieso und die Befestigung auch. Da kann man im Grunde gar nichts weiter sagen, man steckt die Gewichte drauf, macht sie fest und kann anfangen zu trainieren. Die Gewichte sind alle 5Kg groß, man kann also herrlich variieren und hat mit letztendlich 38 Kg ein schönes Gewicht, das man auch erstmal hoch bekommen muss. Man muss sich dann nur selbst motivieren auch damit zu trainieren, das sollte aber kein Problem sein, denn Erfolge erzielt man relativ schnell, so wie ich finde. Es macht auch Laune und so kann ich euch dieses Einsteigerset sehr empfehlen, wenn ihr wie ich gerade anfangt mit Langhanteln zu trainieren.