37°: Das große Vergessen am 28.02.2017 um 22:15 Uhr im ZDF

37°: Das große Vergessen: Erfolgreich, jung, beliebt. Und plötzlich verhaltensauffällig, unzuverlässig, apathisch? Die Familie ist ratlos. Bis sich herausstellt, dass Florian mit 37 Jahren an Demenz erkrankt ist. Der Vater von zwei kleinen Kindern ist Kreisjugendpfleger bei der Stadt Pforzheim, beliebt und umtriebig. Bis ihn seine Arbeit, seine Kollegen nicht mehr zu interessieren scheinen und er desorientiert wirkt. Am Ende unterschreibt Florian widerstandslos seine Kündigung. Die Eltern, seine Frau, die Schwester und Freunde stehen vor einem Rätsel, tippen zunächst auf Burnout oder Depression. Auf der Suche nach einer Diagnose beginnt für Florian eine monatelange Odyssee durch verschiedene Pflegeheime und Krankenhäuser bis in die Psychiatrie. Das Personal der psychiatrischen Klinik hat wenig Erfahrung mit jungen an Demenz erkrankten Patienten…

Ich bin ja schon etwas erschrocken, denn ich dachte bisher immer dass du alte Menschen an Demenz erkranken können. Aber da habe ich mich getäuscht, denn wie diese Doku zeigt, können auch junge Menschen an Demenz erkranken. Was ich daran aber eigentlich wirklich erschreckend finde ist, dass ein Mann gerade mal in meinem Alter war, 37 Jahre alt. Da fängt man doch an darüber nachzudenken wie es wäre wenn man selbst in diesem Alter an Demenz erkrankt. Ich fand es beachtlich wie die Familien mit denen dementen umgegangen sind, ich kann mir kaum vorstellen dass das bei mir auch so wäre. Ich kam sehr ins grübel und kann euch sehr empfehlen hier reinzuschauen.

