37°: 20-40-60: Unser Leben! – Die Vierziger: Sie sind vierzig und mitten in der Rush Hour des Lebens. Corina und Markus haben vier Kinder und bauen ein Haus. Single Michael ist Tagelöhner und will eine Festanstellung im Hamburger Hafen, Kinderärztin Anja engagiert sich als Ärztin im Kongo. 20-40-60, das sind Menschen aus drei Generationen.

Zwei Jahre lang werden sie in drei Folgen von der Autorin Dominique Klughammer begleitet. Was bewegt sie? Was wollen sie erreichen? Durch welche Höhen und Tiefen werden sie in dieser Zeit gehen? Die Unterschiedlichkeit der Persönlichkeiten und der sozialen Lebenssituationen geben spannende und emotionale Einblicke in Lebensentwürfe unserer Zeit.

Ich bin selbst gerade so in dem Alter und gehe mit meinen 37 Jahren so langsam auf die 40 zu. Natürlich macht man sich da so seine Gedanken über das Leben, wo es hinführt, das hat diese Doku schon geschafft bei mir, allerdings sehe ich das so wie manch ein Protagonist. Wer sagt denn das man etwas bestimmtes mit einem bestimmten Alter schaffen oder machen muss? Jeder kann das ja selbst entscheiden und ich für mich habe entschieden eben auf einige Dinge, die man so mit 40 hat, zu verzichten, dafür andere Dinge mehr auszuleben, das kann jeder für sich selbst entscheiden, mit dieser Einsicht bleibe ich nach der Doku zurück, schaut einfach selbst mal rein, vor allem wenn ihr so in meinem Alter seid regt sie zum Nachdenken an.

