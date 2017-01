37°: 20-40-60: Unser Leben! – Die Sechziger: Lebensabend oder Neustart?: 20-40-60, das sind Menschen aus drei Generationen. Zwei Jahre lang werden sie intensiv in drei Folgen von der Autorin Dominique Klughammer begleitet. Welche Träume und Hoffnungen haben sie? Was bewegt sie? Was wollen sie erreichen? Durch welche Höhen und Tiefen werden sie in dieser Zeit gehen? Die Unterschiedlichkeit der Persönlichkeiten und der sozialen Lebenssituationen geben spannende und emotionale Einblicke in Lebensentwürfe unserer Zeit. Neustart oder Lebensabend? In Folge drei stehen die Sechziger vor der Frage, wie sie den Rest ihres Lebens aktiv gestalten werden.

Der dritte Teil dieser Doku Reihe, die anderen beiden Teile fand ich gut, der, der auf mich zutrifft, also der letzte bei dem es um 40 jährige ging, war natürlich spannend. Ich dachte dieser ab 60 Jahren ist nicht so spannend, liegt es ja noch in weiter ferne, aber ich bin sehr nachdenklich nach dieser Doku. Was kommt alles ab 60? Wie geht das Leben weiter, wie lange hat man noch zu leben, wie verbringt man die Jahre am besten. Oder: hat das Schicksal noch was für mich parat? Ich fand das sehr traurig, die eine hatte Krebs, die andere Protagonistin hat ihren Mann gepflegt, es ist wie es ist, im Alter nehmen die Probleme zu und auch wenn manche glücklich scheinen ist das doch nur noch kurz, zumindest im Vergleich zu den bisherigen Leben. Ich bin jetzt nach dem Schauen eher in gedrückter Stimmung, habe aber auch erkannt das man im JETZT Dinge machen muss die einem Spaß machen. Daher war auch dieser Teil der Dokureihe sehr gut anzuschauen, ich kann euch also empfehlen einfach selbst mal reinzusehen.

