365 Erfolgsimpulse für Menschen im Verkauf: Gönnen Sie sich täglich einen speziellen Verkaufs-Happen! Dieses außergewöhnliche Erfolgshörbuch bietet Menschen, die im Verkauf tätig sind, 365 Tipps, wie sie noch besser werden können. Das Wichtigste in diesem Beruf ist die kontinuierliche Beschäftigung, damit neu erworbenes Wissen täglich präsent bleibt.

So ein Hörbuch ist schwer zu bewerten, ein solcher Ratgeber für Verkäufer, denn ob die Tipps wirklich zielführend sind, kann man erst nach langer Zeit überprüfen, aber ich fand sie dennoch jetzt schon als Ansatz klasse.

Was ich allerdings denke, was keiner macht, jeden Tag nur einen Tipp anhören, allerdings ist dies auch kein Buch das man in einem Stück hören kann, dafür sind manche Tipps schon zu gut. Ich habe nach jedem eine Pause gemacht und mir Gedanken gemacht, wie ich das umsetzen könnte. Zugegeben, ich arbeite nicht im Verkauf, aber ich habe täglich mit Menschen zu tun und verkaufe im Grunde mich selbst und meine Projekte, so kann ich viele Tipps auch anwenden. Einige kannte ich auch schon und setze ich schon lange um, vieles ist dem von zb. Verkäufern wie Martin Limbeck ähnlich, manche Ansätze und Überlegungen sind aber auch neu. Ich kann euch das Reinhören auf jeden Fall empfehlen, manche Tipps sind, wie gesagt, richtig gut, besonders dann, wenn es darum geht mit bestimmten Personen in Kontakt zu treten und diese Kontakte auszubauen.