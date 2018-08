30 Tage Stress-Detox: Eine Anleitung zum Auftanken und Loslassen ist ein Buch aus dem Neukirchener Verlag vom 13. August 2018.

30 Tage Stress-Detox: Eine Anleitung zum Auftanken und Loslassen: Stress ist eines der größten Probleme unserer Zeit und Gesellschaft. Im Rahmen dieses 30-tägigen Experiments geht es deshalb darum, der eigenen Überforderung auf die Spur zu kommen und passende Strategien und Ansätze zu finden, um zu innerer Stabilität und Ruhe zu kommen und diese zu bewahren. Gleichzeitig ist unser Stressempfinden sehr subjektiv und jeder Mensch muss eigene Lösungen finden, mit Belastung und Überlastung in seinem Leben umzugehen. Dieses Buch bietet Impulse für 30 Tage und zeigt, wie mit dem Thema Stress und Überforderung umgegangen werden kann.

Ich bin richtig begeistert von diesem kleinen Buch. Wer kennt das von uns nicht, jeder Tag ist irgendwie Stressig, alleine schon wegen der Arbeit, so ist das zumindest bei mir. Dieser Stress kann einen irgendwann kaputt machen, da sollte man gegen wirken und sich dem Stress erstmal selbst bewusst machen, da setzt das Buch an. Man wird sich erstmal klar wann der Stress angefangen hat, wann man zum ersten Mal stress hatte und wie man damit umgeht. An den weiteren Tagen wird Stress abgebaut durch verschiedene Methoden. Einige finde ich sehr hilfreich auf andere muss man sich irgendwie einlassen können, was man auch versuchen sollte, denn das Ziel ist ja mit weniger Stress durchs Leben zu gehen. Und ich denke mit diesem Buch schafft man das auch, daher meine klare Empfehlung.

9,0 von 10 Stressfreien Tagen