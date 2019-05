3 2 1 – Im Kreis der Verschwörer ist ein Thriller-Hörbuch von Random House Audio vom 13. Mai 2019.

3 2 1 – Im Kreis der Verschwörer: London: Ein hochrangiger Politiker wird bei einem Attentat vor einer großen Menschenmenge erschossen. Der Attentäter kann festgenommen werden, nicht aber die Drahtzieher. Der Sicherheitsdienst ist hilflos, das politische Gefüge wankt und die britische Regierung scheint die Kontrolle zu verlieren. Die Journalistin Sarah, die das Attentat live verfolgt hat, und der idealistische Anwalt Daniel versuchen, die Wahrheit aufzudecken und die Strippenzieher hinter den Toren der Macht zu entlarven …

Ich bin begeistert von diesem Hörbuch, weil man direkt von Anfang an in die Story geschmissen wird, also ohne langes Geplänkel direkt am Schauplatz ist. Die Spannung hat einen konstanten Bogen, was wohl nicht zuletzt an Uve Teschner liegt, der das hier packend vorliest. Es gibt immer mal wieder so Stellen die ruhiger werden und die Story vorantreiben, muss auch so sein. Die Highlights sind aber die Schilderungen wie etwa wenn man sich das bildlich vorstellen kann wie Scharfschützen auf den Dächern sitzen, was das bedeutet, wie das der Protagonist sieht etc. Das war richtig aufregend und daher kann ich euch dieses Hörbuch ganz klar empfehlen.

8,5 von 10 Scharfschützen