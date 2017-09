25 Jahre Abenteuer Leben ist das neue Album von Andrea Berg und Bergrecords (Sony Music) aus dem Jahr 2017.

25 Jahre Abenteuer Leben von Andrea Berg: 25 Jahre Abenteuer. 25 Jahre Leben. 25 Jahre die größten Hits. 25 Jahre Erfolge, wie niemand sonst: neun Nr. 1 Alben, sechs Alben hintereinander auf Platz 1, ihr Best Of ist das am häufigsten in den offiziellen Deutschen Charts platzierte Album aller Zeiten, das letzte Album Seelenbeben erreichte innerhalb von 48 Stunden Goldstatus. Das Album wurde das erfolgreichste Album einer Künstlerin in 2016 und ANDREA BERG bekam ihren achten ECHO im Laufe ihrer Karriere.

Man kann über Andrea Berg sagen was man will, ob man sie nun als Person mag oder nicht, sie hat großen Erfolg und das wohl auch zurecht. Ihre Musik ist klasse. Auch wenn ich nun nicht der typische Schlagermusikfan bin und Andrea Berg nun auch nicht gerne in Interviews etc. sehe, muss ich sagen, gefällt mir die Musik, zumindest das meiste. Dieses neue Album, dieses Best of nach 25 Jahren fand ich besonders gut, denn hier sind viele Remixe ihrer größten Hits enthalten. Ebenso wie Neuaufnahmen. Also kein billig zusammengestellter Sampler um schnell mal ein paar Euro abzugreifen, sondern ein richtig gelungener Sampler, ein würdiges Bet of, so sollte es gemacht werden, ich bin sehr begeistert und kann euch wirklich empfehlen hier selbst einmal reinzuhören.

9,0 von 10 grandiosen Samplern