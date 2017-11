24h Rennen Nürburgring. Offizielles Jahrbuch ist ein Buch aus dem Gruppe C Motorsport Verlag von 2017.

24h Rennen Nürburgring. Offizielles Jahrbuch: Wer glaubte, beim Internationalen ADAC Zurich 24h-Rennen schon alles erlebt zu haben, der wurde bei der 45. Auflage einmal mehr eines besseren belehrt. Nachdem es bis eine Stunde vor dem Ende so warm war wie zuletzt 1986 und so trocken wie zuletzt 2001 griff der Wettergott in das Geschehen ein. Ein kurzer, aber heftiger Regenschauer vom Adenauer-Forst bis Breidscheid und ab der Hohen Acht bis zum Galgenkopf wirbelten das Klassement durcheinander…

Ein tolles Buch, ach was sage ich, ein perfektes Buch für jeden Motorsportfan. Ich glaube 2014 hatte ich dieses Jahrbuch das letztre Mal und ich bin bin nach wie vor sehr beeindruckt, wie ich es nur selten bin von solchen Bänden. Alleine durch die hunderten Bilder hat man das Gefühl dabei gewesen zu sein, die Texte noch dazu und man riecht fast das Benzin. Was ich besonders gut fand war, dass neben der Rennberichterstattung im Stundenrhythmus alle Rennklassen einzeln gewürdigt wurden. Wenn Du Motorsportfan bist dann führt kein Weg an diesem Buch vorbei. Viel Spaß beim Lesen, beim Erleben.

8,5 von 10 Rennwagen