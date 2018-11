24h Rennen Nürburgring. Offizielles Jahrbuch zum 24 Stunden Rennen auf dem Nürburgring 2018 ist ein Buch aus dem Gruppe C Motorsport Verlag vom 14. November 2018.

24h Rennen Nürburgring. Offizielles Jahrbuch: Erneut endete das größte Autorennen der Welt mit einem dramatischen Finale: Nach einer rund zweistündigen Nebelunterbrechung wurde das Rennen 75 Minuten vor dem Ende wieder freigegeben. Mit 26 Sekunden Vorsprung feierte Porsche schließlich seinen zwölften Gesamtsieg. Für Manthey Racing war es der sechste Erfolg, für den Porsche 911 GT3 R der zweite. Die beiden besten Black Falcon-Mercedes-AMG GT3 folgten auf den Rängen zwei und drei. Mit Platz vier feierte Aston Martin sein bestes Nürburgring-Ergebnis überhaupt. Die Vorjahressieger von Audi wurden dieses Mal nur Sechster. Dieses Buch blickt natürlich auf das Geschehen an der Spitze im Feld der 147 Starter. Es gab 29 Führungswechsel, viele weitere interessante Duelle und 13 Stunden Regen. Aber das Salz in der Suppe waren bei der 46. Auflage des ADAC Klassikers natürlich die Akteure innerhalb der 24 verschiedenen Klassen. Auch hier wurde geschraubt und gerichtet, gewechselt und improvisiert, gefeiert und geweint. Und es gab jede Menge Positionswechsel, vor allem in den teilnehmerstarken Klassen des BMW M235i Racing Cup und des Porsche Cayman Cup. Auch wenn das Rennen zweimal rund um die Uhr im Mittelpunkt stand:

Das ADAC Zurich-24h-Wochenende brachte die Hocheifel-Region eine Woche lang zum Beben. Ob das neue Ravenol Riesenrad im Fahrerlager, die Fans mit ihren kreativen Ideen, das bunte und abwechslungsreiche Rahmenprogramm wie der Adenauer Racing Day oder die Falken Drift Show. Nicht zu vergessen die Rahmenrennen von RCN, ADAC 24h-Classic, Audi Sport R8 LMS Cup bis hin zur aktuellen FIA Weltmeisterschaft WTCR. Abgerundet wird dieses Buch mit einem umfassenden Statistikteil, vielen Rundentabellen, über 1.000 Fotos, Hintergrundinfos und exklusiven Interviews. Ein absolutes Muss für jeden Motorsportfan!

Ein tolles Buch, ach was sage ich, ein perfektes Buch für jeden Motorsportfan. Ich glaube 2014 hatte ich dieses Jahrbuch das letztre Mal und ich bin bin nach wie vor sehr beeindruckt, wie ich es nur selten bin von solchen Bänden. Alleine durch die hunderten Bilder hat man das Gefühl dabei gewesen zu sein, die Texte noch dazu und man riecht fast das Benzin. Was ich besonders gut fand war, dass neben der Rennberichterstattung im Stundenrhythmus alle Rennklassen einzeln gewürdigt wurden. Wenn Du Motorsportfan bist dann führt kein Weg an diesem Buch vorbei. Viel Spaß beim Lesen, beim Erleben.

9,0 von 10 spannenden Rennen