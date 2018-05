24 Hours to Live ist ein Thriller mit u.a. Ethan Hawke, Xu Qing, Tanja van Graan, Paul Anderson und Rutger Hauer von Universum Film GmbH aus dem Jahr 2017.

9 Bewertungen 24 Hours to Live [Blu-ray] Universum Film GmbH (11.05.2018)

Blu-ray, Freigegeben ab 16 Jahren

Laufzeit: 93 Minuten

Ethan Hawke, Xu Qing, Tanja van Graan, Paul Anderson, Rutger Hauer

Englisch, Deutsch

Letzte Aktualisierung am 14.05.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

24 Hours to Live: Der ehemalige Elitesoldat Travis Conrad ist nach dem Tod seiner Frau und seines Sohnes am Boden zerstört und hat seinen Job als Söldner an den Nagel gehängt. Als jedoch sein alter Freund Jim Morrow, mit dem er für das private Militärunternehmen Red Mountain gearbeitet hat, mit einem unwiderstehlichen Angebot bei ihm auftaucht, nimmt Travis es als allerletzten Auftrag an. Doch die Mission missglückt: Bevor Travis die Zielperson töten kann, entlarvt ihn die Interpol-Agentin Lin Bisset und eliminiert ihn kurzerhand. Doch Travis erwacht in einem Operationssaal wieder zum Leben. An ihm wurde das von Red Mountain entwickelte, höchst experimentelle medizinische Verfahren angewendet, das ihn für weitere 24 Stunden am Leben hält – damit er Jim den geheimen Aufenthaltsort der Zielperson nennen kann. Von seinem alten Freund betrogen, hat Travis nur noch ein Ziel: Red Mountain zu zerstören.

Dem Film fehlt es an einer Sache besonders, an Logik. Hier passt kaum etwas zusammen, aber das ist nicht einmal wirklich schlimm, denn dafür bietet der Film etwas anderes: Pure Action. Auf diese, seltsame Art und Weise, fand ich den Film richtig unterhaltsam. Natürlich auch nicht auf sehr hohem Niveau, aber für den Abend okay, Disc reinlegen, bisschen Quatschen, Film nebenbei schauen, eben ganz entspannt, was ich damit sagen will: Man muss dem Film nicht jede Sekunde folgen um ihn zu verstehen, es reicht wenn man sich die actionszenen anschaut und genießt. Insgesamt hat mir der Film gefallen, schaut doch auch einfach mal rein.

7,0 von 10 unterhaltsamen Logikfehlern