210/Raubzug im Casino ist die neueste Folge von TKKG und Europa (Sony Music) vom 31. Mai 2019.

Angebot 9 Bewertungen 210/Raubzug im Casino Tkkg, 210/Raubzug im Casino

Europa (Sony Music)

Audio CD

Letzte Aktualisierung am 16.06.2019 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

210/Raubzug im Casino von TKKG: Ein unbeschwerter Badenachmittag im Freibad nimmt für Tim, Karl, Gaby und Klößchen eine unvorhergesehene Wendung. Nach einem außergewöhnlichen Zwischenfall am Sprungturm wird Karl in der Umkleidekabine ein Schließfachschlüssel zugesteckt und TKKG geraten in einen Fall, der von einem skrupellosen Oberstufenschüler direkt zu einem Casinoräuber und zu einem unheimlichen Schießstand im Wald führt. Gut, dass Tim so ein guter Beobachter ist, sonst wären TKKG verloren!

Ich fand die Folge dieses Mal wieder richtig gut, auch wenn ich mich nach wie vor nicht an die Stimme von Karl gewöhnen kann, das ist immer noch so ein negativer Punkt seit einigen Folgen. Die Story hat Spaß gemacht, am Anfang war es etwas undurchsichtig wohin die Reise geht und wie die Zusammenhänge sind, die sich dann immer mehr erschlossen haben und von Minute zur Minute wurde diese Folge immer spannender. Das wurde mal wieder so richtig klasse umgesetzt, ich kann euch nur raten hier einmal reinzuhören, wieder mal eine klasse Folge.

8,5 von 10 entspannten Badetagen im Freibad