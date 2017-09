21 Tage zum perfekten Style ist ein Buch mit vielen Styling Tipps von Dorling Kindersley aus dem Jahr 2017.

21 Tage zum perfekten Style: Von der perfekten Garderobe über die effektive Pflegeroutine bis zur cleveren Shoppingstrategie und optimalen Außenwirkung – echte Fashionexperten wie Modelagentin Christel Vatasso und Supermodel Karolína Kurkova geben inspirierende Anregungen und Tipps, die Sie äußerlich und innerlich erstrahlen lassen. Entdecken Sie Ihren ganz eigenen individuellen Stil, der Sie unverwechselbar macht!

Eigentlich hat das Buch den falschen Namen. 21 Tage zum perfekten Style passt zwar auch, doch besser hätte gepasst 21 Tage zum perfekten Leben. Denn nichts anderes ist es als sich zunächst einmal darüber bewusst zu werden wer man ist aber vor allem wer man sein möchte und dann geht man das Tag für Tag an sich und auch seinen Style zu verändern. Angefangen mit Eigenschaften, angefangen mit entrümpeln etc. Eben all das was nötig ist um nicht nur unser äußeres zu verändern, sondern auch unser inneres. Für Frauen die bei irgendetwas einen Neuanfang schaffen wollen geradezu perfekt, schaut aber einfach selbst mal ein, viel Spaß bei euren 21. Tagen.

8,5 von 10 gut gestylten Damen