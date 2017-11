21-Tage-Zucker-Detox: Raus aus der Zuckerfalle ist ein Buch von books4success aus dem Jahr 2017.

21-Tage-Zucker-Detox: Raus aus der Zuckerfalle: Heißhunger auf Süßes – mit schlechtem Gewissen geben wir ihm viel zu häufig nach. Dabei wissen wir doch: Raffinierter Zucker sorgt für Fettpolster und raubt dem Körper Mineralien und Vitamine. Paleo-Expertin Diane Sanfilippo sagt ihm in ihrem neuen Buch den Kampf an. Ihr 21-Tage-Detox-Plan mit über 90 Rezepten garantiert den natürlichen und einfachen Ausstieg aus der Zucker-Falle.

3 Wochen ohne Zucker auskommen klingt leicht? Ich habe auch schon oft gedacht das mal machen zu wollen, einfach um mal zu schauen was passiert, ob man das so einfach kann, aber es hört dann schon bei der Ideenfindung was man sich so zu essen machen kann auf. Findet mal 3 Speisen am Tag für 21 Tage ohne Zucker ohne das sich wirklich Dinge wiederholen. Gar nicht so einfach, mit diesem Buch aber schon. Es bietet allerhand Rezepte und ganze Ernährungspläne, dass der abschied vom Zucker zumindest in der Planung einfach fällt.

Passend dazu möchte ich euch das Buch Alles Zucker empfehlen. Denn man sollte seinen Feind Schin richtig kennen, bevor man ihn verbannt. Ich bin also kein Fan davon irgendetwas anzufangen, wenn ich nicht Wirkich das Gefühl habe mich auszukennen und daher passen diese beiden Bücher hervorragend zusammen. Ich kann sie jedem empfehlen, der wirklich mal eine zuckerfreie Ernährung anstrebt. Mit diesen beiden Büchern ist man da gut vorbereitet, aber schaut einfach selbst mal rein und macht euch ein eigenes Bild von den Vor- und Nachteiles vom Zucker.

7,5 von 10 zuckerfreien Speisen