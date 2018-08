206/Achtung,Ufo-Kult! ist das neueste Hörspiel von TKKG und Europa (Sony Music) vom 6. Juli 2018.

206/Achtung,Ufo-Kult! von TKKG: Sommerbeginn in der Millionenstadt! Tim, Karl, Gaby und Klößchen wollen eigentlich nur ein Bad im Herbsteinsee genießen und später den Kometen Brinkovski-Krasnov durch Karls Teleskop bewundern. Aber es kommt ganz anders, denn auf dem Grundstück der Herbsteinvilla hat sich eine dubiose Glaubensgemeinschaft eingefunden und TKKG sammeln ein paar verstörende Hinweise. Als ein verängstigter Junge sie um Hilfe bittet und um Mitternacht ein Ufo landet, fallen TKKG beinahe vom Glauben ab…

Diese Folge hat im Netz für geteilte Meinungen gesorgt. Die einen finden diese Folge richtig gelungen und die anderen richtig schlecht. Ich muss zugeben, dass ich etwas hin- und hergerissen bin. Ich finde dieses Sektenthema eigentlich sehr interessant, aber in dieser Folge einfach nicht so umgesetzt wie ich es erwartet hatte. Ich fand vieles sehr übertrieben, wenn gleich die Charaktere auch dieses Mal besser waren also zuletzt. Insgesamt fand ich das aber in Ordnung und nicht so schlecht wie viele es gerade reden, wenn man nach Rezensionen im Netz schaut. Aber ganz sicher auch keine der besseren Folgen, eben so ein Mittelding, an dem Fans der Serie trotzdem ihren Spaß dran haben werden.

7,0 von 10 Außerirdischen