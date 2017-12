203/Der Räuber mit der Weihnachtsmaske von TKKG ist ein Hörspiel von Europa (Sony Music) aus dem Jahr 2017.

203/Der Räuber mit der Weihnachtsmaske von TKKG: Früher Schneefall hat die Millionenstadt bereits Anfang Dezember in ein idyllisches Winterwunderland verwandelt. Aber die friedliche Stimmung währt nur kurz, denn Karl wird Zeuge eines gemeinen Verbrechens. Am Institut für Musikwissenschaft wird Prof. Tilmann Zobel ein 200 Jahre altes Notenblatt gestohlen. TKKG haben schnell einen Tatverdächtigen und heften sich an seine Fersen. Sie ahnen nicht, dass sie an der Nase herumgeführt werden…

Die Folge fängt mit Karl und seinem Vater an. Ich dachte erst es wäre Klößchen, da die Stimmen teilweise ähnlich sind. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht an die neue Stimme von Karl gewöhnen, ich finde die wirklich nicht schön. Die Story fängt absolut langweilig an und wird dann im späteren Verlauf etwas besser, aber leider nie wirklich gut. Das ist dann einer der Folgen die man hören kann, sich aber sicher nicht so schnell wieder zur Hand nimmt. Ich finde die gesamte Entwicklung in den letzten Jahren stark bedenklich und spiele mit dem Gedanken hier aufzuhören, da mich kaum noch Folgen wirklich begeistern. Ich bin mit TKKG aufgewachsen, was daraus gemacht wird ist schade. Aber bitte hört einfach selbst mal rein und macht euch eine eigene Meinung.

6,0 von 10 Weihnachtshörspielen