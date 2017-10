202/Ein Paradies für Diebe ist das neueste Hörspiel von Tkkg und Europa (Sony Music) aus dem Jahr 2017.

202/Ein Paradies für Diebe von Tkkg: Gaby und Tim beobachten auf einem Marktplatz mitten in der Millionenstadt eine junge Diebin, die mit einem schnellen Griff einen Ring in ihrer Hosentasche verschwinden lässt. Als die beiden dem Mädchen folgen, wird Tim von einem Mann gestoppt, festgehalten und dann sogar selbst des Diebstahls bezichtigt! TKKG machen sich sofort an die Detektivarbeit und sind schon bald einem Gaunerduo auf den Fersen. Die Spur führt in die Internatsschule und ins Kaufhaus Paradies.

Nach langer Zeit mal wieder eine richtig gelungene Folge der vier Freunde. Nagt, es gab eine Kleinigkeit die mich schon etwas gestört hat, das war die Polizistin vom Anfang, TKKG sind der ganz schön hochnäsig und abfallend begegnet, das fand ich untypisch und auch nicht gerade gut. Aber ansonsten ging es, die Thematik war nicht zu weit hergeholt und passte gut zu den Freunden. Es war auch sehr spannend und der Aufbau der Geschichte war wieder etwas mehr wie früher. Damit meine ich, dass es nicht so simpel ist wie es sich am Anfang anhören mag, sondern das immer etwas mehr dazu kommt. Sehr toller Erzählstil dieses Mal und eine der besseren Folgen aus den letzten Monaten, die ich euch somit mehr als empfehlen kann. Hört also unbedingt mal rein.

8,5 von 10 Ladendieben