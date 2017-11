20 Years of Milk & Sugar ist ein Sampler von Milk&Sugar Rec. (Spv) aus dem Jahr 2017.

20 Years of Milk & Sugar: Anlässlich seines 20-jährigen Bestehens veröffentlicht das deutsche DJ- und Produzenten-Duo Milk & Sugar am 20. Oktober sein neues Artist-Album. Seit der Gründung im Jahr 1997 haben Mike Kay und Steven Harding alias Milk & Sugar eine Entwicklung durchlebt, von der die meisten Künstler nur träumen können: Sie sind weltweit an der Seite von Legenden der House-Szene wie Frankie Knuckles und David Morales aufgetreten, haben für Sänger wie Jamiroquai oder Janet Jackson Remixe produziert und für die Tanzflächen kontinuierlich eigene Hits geliefert – erschienen über ihr eigenes Label, als auch über andere internationale Plattenfirmen wie Warner, Universal, Enormous Tunes und Ministry of Sound um nur einige zu nennen.

Ich bin großer Fan von Milk & Sugar daher gefällt mir dieser Sampler natürlich richtig gut, denn das erfolgreiche DJ- und Produzenten-Duo Milk & Sugar haben ihn gemixt. In einem Interview haben die beiden mir verraten, dass sie keineswegs immer schon so einen riesen Erfolg hatten. Der Anfang war wohl extrem schwer. Wir haben nicht so etwas wie ein “Erfolgsrezept”, das wir jetzt verraten könnten. Am Anfang mussten wir sogar gegen viele Widerstände ankämpfen, denn niemand wollte unsere Songs veröffentlichen. Aber wie ich auch immer sage: Wenn man das macht worauf man Lust hat, hat man auch erfolg, was mir auch Milk & Sugar bestätigten: Wir haben eigentlich immer das gemacht, worauf wir Lust hatten, und uns nie verbiegen lassen. Wenn wir eine Idee haben, dann setzen wir das um, genauso wie wir wollen. Niemand redet uns hinein, das motiviert natürlich und macht Spaß. Auch das Auflegen auf der ganzen Welt ist so spannend, dass nie Langeweile aufkommt. Im Gegenteil; es dürfte im Moment durchaus etwas ruhiger sein! Das zeigt auch dieser Sampler, die Jungs machen worauf sie Lust haben und es hört sich gut an. Hört einfach selbst mal rein.

8,5 von 10 Remixen