20 to Shape – Woman Fit ohne Geräte ist ein Buch aus dem Edition Michael Fischer / EMF Verlag vom 11. Dezember 2018.

20 to Shape – Woman Fit ohne Geräte: Ganzheitlich, funktionell und natürlich – so beschreibt der Personal Trainer Ralf Ohrmann sein Trainingsprogramm. Dafür benötigt es keine teuren Fitness-Studios und Geräte, der eigene Körper reicht. Das Erfolgsprinzip „20 to Shape“ ist bereits aus seinem ersten Buch bekannt und ganz einfach umzusetzen: 20 Wiederholungen pro Übung, sauber durchgeführt, kombiniert mit der richtigen Ernährung, bringen jeden zum gestählten Körper.

Trainieren mit eigenen Körpergewicht finde ich die beste Methode um zu trainieren und das kann ich aus Erfahrung sagen, denn ich habe genau so etwa 30-40 Kilo angenommen vor ein paar Jahren. Seit dem mache ich das und seit dem interessieren mich auch Bücher zu dem Thema, deswegen musste ich in dieses unbedingt reinschauen. Ich war auch schnell begeistert, denn hier werden alle Übungen genau erklärt und sehr gut bebildert, da kann im Grunde nichts mit dem Training schief gehen.

In seinem neuen Buch verhilft Ralf Ohrmann nun den sportlichen Frauen zum Erfolg. Die von ihm konzipierten Übungen trainieren besonders den Bereich, den frau gerne als ihre Problemzone bezeichnet – Bauch, Beine, Po. Abwechslungsreiche Cardioeinheiten und funktionelle Kraftübungen mit dem eigenen Körpergewicht lassen Fettpölsterchen schmelzen und führen zu schnell sichtbaren Erfolgen. Eingeteilt sind die Trainingspläne in drei Schwierigkeitsstufen mit jeweils 20 Übungen – schafft man 20 saubere Wiederholungen, erreicht man das nächste Level. Für Einsteiger wie für Profis kennt Ohrmann zahlreiche Tipps und Varianten, die das Trainieren so einfach und so effektiv machen, wie man es für sein individuelles Ziel braucht. Die optimale Motivation liefert die Freundinnen-Challenge: gemeinsam Erfolge feiern macht jedes Work-Out zum Erlebnis! Alle Übung werden auch in Videos erklärt.

Im selben Verlag erschien übrigens auch das Buch Lauf mit Fitmedmary – Das Laufeinsteigerbuch, für die von euch die einen Einstieg ins Laufen bekommen wollen: Just Run – jeder Zweite gibt das Laufen als beliebteste Sportart an. Die Laufexpertin Marie-Luise Klietz, besser bekannt als Fitmedmary, unterstützt beim ersten Schritt zum perfekten und effizienten Einstieg in den Laufsport – vom leichten Dauerlauf bis zum ersten Halbmarathon. Sie gibt eine fundierte Einführung in die richtige Lauftechnik und Ausrüstung, welche Übungen die Muskulatur lockern und was bei gesundheitlichen Problemen zu beachten ist. Individualisierte Trainingspläne und effiziente Übungen zur Leistungsoptimierung unterstützen dabei, das eigene Laufpotenzial zu entwickeln. Marie-Luise Klietz weiß, wovon sie spricht: sie war Leistungssportlerin und Mitglied der deutschen Triathlon-Nationalmannschaft und kann auf einige internationale Erfolge zurückblicken. Nach ihrer Karriere als Profi-Sportlerin studierte sie Medizin, das Laufen ist bis heute ein wichtiger Teil ihres Lebens geblieben. Ihr medizinisches Know-How macht sie daher zur perfekten Ratgeberin in allen Fragen rund um den gelungen Laufeinstieg in Kombination mit einer gesunden Ernährung sowie den Umgang mit Misserfolgen und Verletzungen. Neben Erfahrungsberichten zu Trainingseinheiten und Wettkämpfen gibt sie Tipps zur Motivation, wenn der innere Schweinehund doch lieber Zuhause bleiben möchte.

